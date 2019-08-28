Газон стадиона футбольного клуба из Франции атаковали грибы

Газон стадиона «Альянц Ривьера», на котором проводит домашние матчи французский футбольный клуб «Ницца», находится в плачевном состоянии.

Как сообщает L, траву сильно испортили регбисты сборных Франции и Шотландии, проводившие на нем свой матч.

При этом сообщается, что еще больший вред газону наносит «нашествие» грибов, которое стало возможно из-за сильной жары и частых дождей.

Мэрия города выражает обеспокоенность тем, что из-за этих проблем газон стадиона будет непригоден для матча третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем». Встреча состоится 28 августа в 22:00 по московскому времени..

| 2019-08-28T16:23:16+00:00 28 августа 2019, 19:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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