Газетам Азербайджана выделен миллион манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О выделении дополнительной финансовой помощи издаваемым в Азербайджанской Республике газетам».

Для оказания издаваемым в стране газетам дополнительной финансовой помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного главы государства Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики выделено 1 миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.