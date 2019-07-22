Газетам Азербайджана выделен миллион манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О выделении дополнительной финансовой помощи издаваемым в Азербайджанской Республике газетам».

Для оказания издаваемым в стране газетам дополнительной финансовой помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного главы государства Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики выделено 1 миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

| 2019-07-22T14:23:39+00:00 22 июля 2019, 16:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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