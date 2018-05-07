Газета Hürriyet отменила интервью с кандидатом в президенты от оппозиции в Турции

Руководство издания Hürriyet в последний момент отменило интервью с кандидатом в президенты от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мухарремом Индже, которое должно было пройти в воскресенье.

Hürriyet, флагман турецкой прессы, принадлежит медиа-группе Doğan, приобретённой проправительственной группой Demirören в марте.

Кроме этого стало известно, что руководители новостного канала CNN Türk, принадлежащего той же группе, также выразили недовольство трансляцией заседания НРП в пятницу, в ходе которой партия объявила о выдвижении кандидатуры Индже, сообщило интеренет-издание Oda Tv в субботу.

Стоит отметить, что телеканал не стал транслировать первый предвыборный митинг оппозиционного кандидата, состоявшийся в воскресенье в Ялова.

МК-Турция

53 просмотров