Газ с месторождения «Шах Дениз» дошел до греческой границы

Азербайджанский газ с месторождения «Шах Дениз 2», добываемый на Каспии международным консорциумом во главе с BP, по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) дошел на границы Турции с Грецией.

Об этом агентство Trend сообщает со ссылкой на официальную страницу госнефтекомпании SOCAR на фейсбуке.

“Доставленный 23 января 2018 года на турецко-грузинскую границу газ из «Шах Дениз», дошел до европейской границы в исторический для Азербайджана день — 15 июня 2019 года, в День Национального спасения.

Как ранее сообщил в интервью Trend глава TANAP Салтук Дюзйол, уже с 15 апреля началось заполнение газом участка, который будет поставлять газ в Европу, в том числе и морскую часть через Мраморное море, а к 1 июля газопровод будет полностью готов к коммерческим поставкам газа в Европу.

«Надеемся, что мы будем готовы к первому июля, и начнем коммерческие поставки в Европу после завершения строительства Трансадриатического трубопровода (TAP). Когда я говорю о трубопроводе, я имею в виду всю систему, в том числе наземные сооружения, компрессорные станции, измерительные станции. Это огромный проект», — заявил Дюзйол.

TANAP и TAP — части проекта Южного газового коридора по доставке азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу.