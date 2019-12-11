Газ обострил политические противоречия

Вновь весьма непростая ситуация наблюдается в Молдове. Недавно лишенная власти экс-премьер Майя Санду и ее соратник, экс-глава МВД Андрей Нэстасе обвиняют президента и главу правительства в том, что из-за их катастрофической политики страна может остаться без газа и электроэнергии в разгар зимы и называют возглавляемый Ионом Кику кабинет министров ни на что не способным.

Бывший вице-премьер Нэстасе грозит массовыми протестами и говорит, что будет требовать отставки кабмина. В ответ Ион Кику заявил Майе Санду, что прекрасно знает, она, мол, «шастает по другим странам, чтобы сорвать усилия правительства решить энергетические проблемы». Премьер призывает к спокойствию и просит граждан не поддаваться на манипуляции.

На своей странице в соцсети прозападный политик Майя Санду пишет: «Импотенция правительства Додона может нас оставить без света и тепла зимой. До конца года осталось всего три недели, и из-за отсутствия соглашения между Украиной и Россией по поставкам природного газа мы рискуем замерзнуть в январе».

Майя Санду призвала депутатов от возглавляемой ею партии «Действие и солидарность» срочно позвать в парламент с отчетом министра экономики для прояснения ситуации. В свою очередь, бывший вице-премьер Андрей Нэстасе говорит, что кабинет министров Иона Кику ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении срочного кредита на покупку газа у Украины или Евросоюза. И по его оценке, срочность и неясность всех этих действий свидетельствуют о явной панике и вызывает еще больше вопросов, в том числе и об условиях этого срочного кредита.

В ответ раздосадованный, по-видимому, премьер-министр Ион Кику заявил, что правительство, которым он руководит, может уйти в отставку задолго до или намного позже президентских выборов — все зависит от будущих результатов работы правительства. По его словам, если до апреля-мая следующего года ожидания общества от результатов нового правительства не будут удовлетворены, то может уйти любой министр, может уйти и премьер-министр.

Глава кабинета министров признал и риск того, что Республика Молдова останется без газа в начале следующего года, если РФ и Украина не договорятся о транзите российского газа через территорию Украины. Премьер-министр винит в сложившейся ситуации, в том числе правительство Майи Санду, заявив, что эту проблему нужно было решать заранее.

По словам Иона Кику, правительство начало готовить альтернативные сценарии поставок газа в страну. «В качестве альтернативы можно рассматривать маршрут транспортировки газа по так называемому Черноморскому пути: Болгария, Румыния, Украина, Молдова, а затем снова Украина».

Но есть риски и в связи с этим маршрутом, потому что строительство некоторых элементов только завершилось, и их нужно протестировать.

Премьер-министр утверждает, что существует еще один резервный сценарий, который предполагает подорожание газа. Речь идет о поставках газа от операторов, работающих на украинских, румынских или европейских рынках. Третий сценарий предусматривает использование государственного запаса мазута. «У нас есть запас мазута, которого было бы достаточно для отопления в течение около 50 дней, но это зависит от того, какой тепловой режим у нас будет в этот период. Это не лучший сценарий, надеюсь, мы не дойдем до него, потому что он нацелен только на Кишинев», — заявил Ион Кику.

Срок контракта с Газпромом на поставку газа в Молдову истекает 31 декабря. Ранее, президент Игорь Додон заявил, что закупочная цена может удвоиться, однако, после переговоров с российской стороной она снизится почти на 50 долларов. Тем не менее, тариф для конечных потребителей пока останется неизменным. Сейчас Молдова платит 215 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

Между тем уже появилась и официальная реакция «Молдовагаз». Как сообщается, в случае отсутствия транзита российского газа через Украину, Молдова будет получать голубое топливо через Румынию и Болгарию по трансбалканскому коридору. Об этом заявил председатель совета директоров учреждения Вадим Чебан на оперативном совещании с руководителями структурных подразделений компании.

Республика Молдова почти на 90% зависит от российского газа. Есть трубопровод с западного направления Яссы-Унгены-Кишинев, но он еще не запущен, хотя власти обещают, что газ из Румынии может поступить в Молдову уже к концу следующего года.

Кстати, это нынешнее обострение еще раз показало всю шаткость экономики Молдовы и зависимость этой страны от внешних покровителей. А отсюда строится и внешняя политика, ориентиры. Одно можно сказать точно – пока все сложно.