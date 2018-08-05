Гавайские острова предупредили о приближении мощного урагана «Гектор»

Мощный ураган «Гектор» сформировался в Тихом океане и направляется в сторону Гавайских островов, сообщается на сайте Национального центра США по слежению за циклонами.

По данным метеорологов, ураган находится в 2,2 тыс. км от архипелага и продвигается в его сторону со скоростью 19 км/ч. Стихия достигнет суши, как ожидается, к середине следующей недели. В настоящее время максимальная скорость ветра в эпицентре циклона — 209 км/ч.

Специалисты напомнили, что сейчас самая середина сезона ураганов, в связи с чем рекомендуют подготовить дома к возможным последствиям непогоды. Жителям отдельных районов советуют запастись «аварийным комплектом» минимум на 14 дней с продуктами питания, водой и другими принадлежностями.

3 августа сообщалось, что в Шанхае из-за тропического шторма «Джондари» эвакуировали более 130 тыс. человек. Местным жителям и туристам рекомендуют быть бдительными и аккуратнее передвигаться по городу.

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