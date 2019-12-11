Гаттузо возглавил «Наполи»

«Наполи» объявил о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.

41-летний специалист сменил на этом посту Карло Анчелотти, который вчера вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов благодаря домашней победе над «Генком» (4:0).

Ранее сообщалось, что Гаттузо подпишет с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на один сезон – в случае выхода в Лигу чемпионов. До конца текущего сезона он заработает 1,5 млн евро, а в следующем – 3 млн.

В Серии А «Наполи», набрав 21 очко в 15 турах, занимает седьмое место.

Гаттузо ранее тренировал «Милан», «Палермо», «Пизу», ОФИ и «Сьон». (sports.ru)

| 2019-12-11T21:29:07+00:00 11 декабря 2019, 22:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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