Гасан Гусейнов: «Страна без своих технологий не может быть независимой»

Заслуженный деятель науки, профессор Гасан Гусейнов сегодня празднует юбилей. За свои 75 лет он достиг больших высот не только в науке и образовании, но и проявил себя как человек, безмерно любящий свою Родину.

В интервью # Г.Гусейнов вспомнил самые яркие эпизоды своей насыщенной и плодотворной жизни:

— Трудно переоценить ваш вклад в развитие науки и образования. С какими чувствами встречаете юбилей?

— На мой взгляд, как любой гражданин своей страны, потративший бесценные годы жизни на научные исследования и формирование инженерных и научных кадров, владеющих новыми мышлениями и знаниями о современных программно-аппаратных средствах и технологиях такой архи важной отрасли промышленности, как машиностроение, могу сказать, что поставленные цели достигнуты.

Процесс моего формирования как ученого и педагога проходил красной нитью через весь мой сознательный жизненный путь, и конечно, в буквальном смысле, через годы учебы в средней школе им. академика М. Мехтизаде Джебраильского района, и в Азербайджанском политехническом институте (АзПИ), а в последующем в аспирантуре АзПИ.

Полтора года работы на машиностроительных заводах совместно с очной учебой в те годы мне, молодому человеку из сельского района, позволили изучить азбуку металлообработки и стать классифицированным токарем. Год военной службы в качестве рядового после окончания института научил быть более стойким и трудолюбивым. За приобретенные инженерные навыки и знания я обязан заводу им Б. Сардарова и Всесоюзному проектно-технологическому институту нефтяного машиностроения, где я работал соответственно на должностях инженера технолога и ведущего инженера. И во всех начинаниях меня сопровождали честные и высоко порядочные люди, за что я очень благодарен судьбе.

— Оглядываясь назад, расскажите о самых значимых вехах вашей жизни…

— У каждого человека бывают ключевые моменты, которые вносят коррективы в жизнь, ставят новые задачи, цели. В моей жизни такими моментами были, например, защита кандидатской диссертации в Московском Институте Нефти и газовой промышленности им И. П. Губкина, работа в качестве руководителя советских преподавателей в Региональном Университетском центре Анциранана- Диего Суарес Мадагаскарской Демократической Республики, оккупация армянскими вооруженными силами моего родного Джебраила, а также 20% территорий страны, защита докторской диссертации в Московском Государственном Технологическом Институте (СТАНКИН), избрание действительным членом Академии проблем качества Российской Федерации, присуждение по распоряжению президента Ильхама Алиева почетного звания Заслуженного деятеля науки, выигрыш грантов по международным проектам TEMPUS и ERASMUS+, и, конечно же, дни рождения моих детей и внуков.

Меня переполняет чувство гордости, когда знакомлю посетителей, в том числе зарубежных специалистов, с нашей кафедрой, с созданным нами Виртуальным проектно-технологическим учебным центром.

Этот центр — гордость нашего университета, ему нет аналога среди Технических университетов постсоветского пространства.

Мне также импонируют достижения системы электронного Образования АзТУ и факультета Специальной техники и технологии, при создании которых я был руководителем рабочих групп.

— Вы также были одним из трех азербайджанцев, который в 80-х годах был приглашен преподавать на Мадагаскаре. Изменило ли это вашу жизнь?

— Перед поездкой на Мадагаскар, это было начало 80-х годов, я прошел 10-ти месячные интенсивные курсы французского языка при Московском университете иностранных языков им. Морис Тореза.

На Мадагаскаре кроме преподавательской работы, из-за отсутствия советского консульства в Анциранана-Диего Суарес мне приходилось выполнять также некоторые общественные поручения посольства, связанные с организацией приема советских кораблей и самолетов, делегаций, а порой и проведением различных мероприятий.

Годы, проведенные на Мадагаскаре, можно отнести к числу самих счастливых в моей жизни. Именно там я написал и издал 4 учебника на французском языке. Мою работу, работу молодого азербайджанского ученого высоко ценили и поощряли как руководство университета, так и посольство Советского Союза.

Мне поручили руководить группой, в которую входили профессора, преподаватели Технических университетов Москвы, Киева, Таллина и других городов Советского Союза.

— Поделитесь каким-нибудь интересным моментом, связанным с тем временем…

— В те годы впервые советским кораблям было разрешено заниматься рыболовством в Мозамбикском проливе Индийского океана. Надо было решать ряд задач по обеспечению жизнедеятельности экипажа кораблей, откуда брать питьевую воду и продуктов питания, куда сдавать улов и т. д.

И как-то я вместе с советником по экономическим вопросам посольства встретились с экипажем корабля. Встреча прошла в каюте для совещаний, это был 1984 год. По правилам того времени в подобных помещениях были вывешены портреты членов политбюро. Я сразу заметил, что отсутствует портрет Гейдара Алиева. На мой вопрос, почему среди портретов членов политбюро, нет портрета Гейдара Алиевича, выяснилось, что это решение капитана корабля, который, как оказалось, был армянином по национальности, причем родом из Баку.

Мы потребовали объяснения, но вразумительного ответа так и не получили. Я тут же попросил советника по экономическим вопросам сообщить о происходящем на корабле послу Советского Союза.

Капитан, почувствовав серьезность последствий, к моему удивлению начал на азербайджанском языке просить не разглашать эту историю, и с присущим армянам двуличием стал винить во всем политрука корабля, который подтвердил, что портрет снят лично капитаном корабля.

В течение нескольких минут портрет Гейдара Алиев был установлен на своем прежнем месте, а капитан корабля понес соответствующее наказание.

В какой бы стране я не работал, для меня всегда интересы моей страны, моего народа были превыше всего. По мере возможности я всегда старался представлять Азербайджан на самом высоком уровне.

Опыт международной работы, приобретенный на Мадагаскаре, в последующем очень пригодился мне при реализации международных проектов и в научной деятельности. В частности свободное владение французским языком намного упрощает мою работу в международных образовательных программах, в сотрудничестве с европейскими учеными и студентами.

— Сегодня вы активно продолжаете служить делу образования и курируете ряд международных проектов. Какие плюсы и, если есть минусы современного образования, вы можете отметить?

— Сегодня Азербайджан является самой динамично-развивающейся страной региона. Президентом Ильхамом Алиевым ведется успешная политика в контексте построения экономики страны на основе высоких, наукоемких и энергосберегающих технологий.

На мой взгляд, в развитии науки и образования существенное значение имеет тесное сотрудничество с технологически развитыми странами, в том числе с Евросоюзом, который является одним из мировых лидеров в области образования, исследований и инноваций. За последние годы мне удалось разработать и реализовать совместные с европейскими странами крупные проекты. На мой взгляд, наука и образование составляет симбиоз, который органически связывает их друг с другом. В технологически развитых странах и наука, и образование ориентированы на рынок технологий, на рынок труда, что нам еще предстоит сделать.

Сегодня перед наукой стоит задача отвечать на приоритетные призывы ХХI века, трансформировать научный потенциал, продуктивные знания и инновации на основные ресурсы устойчивого экономического развития страны, на новые изделия и технологии.

Имеется такая истина, что страна без своих технологий не может быть независимой.

Сегодня в стране формируется рынок образовательных услуг, куда входят субъекты трехуровневого образования, непрерывного образования, образования длиною в жизнь, онлайн образования, курсы повышения квалификации, вторая специальность, образования старших и т.д., где зарубежные университеты проявляют высокую активность.

Наши университеты также должны бороться за каждого абитуриента, за каждого инженера, который желает, сохраняя свое рабочее место, получить онлайн образование по новым достижениям техники и технологии и, конечно, соответствующий сертификат.

— В своей деятельности вы всегда были успешны. А как сложилась ваша семейная жизнь?

— Моя супруга, несмотря на высшее музыкальное образование, всегда придавала первостепенное значение моей научной деятельности.

Сын пошел по моим стопам, окончив Азербайджанский технический университет, продолжил научную работу в Германии. Мог бы стать блестящим специалистом, однако судьба распорядилась так, что он рано ушел из жизни.

Его дочка, моя внучка — наша гордость, студентка, владеет несколькими языками.

Моя дочь выбрала гуманитарный профиль. Долгие годы работала журналистом и параллельно занималась научной деятельностью. Сегодня она доктор философии по филологии, работает в общественной организации, мать двоих детей.

Так что, вы абсолютно правы: без надежного тыла невозможно было бы достичь существенных результатов, как в науке, так и в образовании.