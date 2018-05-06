Гарри Каспаров пожертвовал Пашиняну 20 долларов

Лидер армянской оппозиции и организатор массовых акций протеста Никол Пашинян заявил, что с 10 по 23 апреля ему удалось собрать на смену режима в республике 7,7 млн драмов, то есть порядка 16 тысяч долларов. Об этом оппозиционер сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, деньги ему переводили как проживающие в Армении, так и находящиеся за границей соотечественники. Многие делали пожертвования анонимно или указывали только свое имя и страну пребывания.

Один из жертвователей — знаменитый шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров — перечислил Пашиняну около 20 долларов, сообщает polit.ru.

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