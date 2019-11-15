Гарет Бейл: «Нас ждет важная игра»

«Я чувствую себя хорошо в данный момент. Верю, что со временем буду чувствовать себя лучше».

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Уэльса Гарет Бейл сказал на пресс-конференции перед отборочным турниром Евро-2020 против сборной Азербайджана в Баку.

По словам 30-летнего нападающего, играть в сборной всегда большая честь: «Здесь я стараюсь показать себя с лучшей стороны. Я впервые нахожусь в Баку. В последних играх можно увидеть развитие сборной Азербайджана, есть разница с периодом 5-10-летней давности. Это хорошо организованная команда, поэтому нас ждут две важные игры».

Бывший игрок испанского «Реал Мадрида» также поделился мнением о своем партнере по команде Аароне Рэмзи: «Возвращение Рэмзи и его пребывание с нами — прекрасно. Он играет в большой команде. Если так будет продолжаться дальше, «Ювентус» также укрепится».

Отметим, что матч Азербайджан-Уэльс состоится завтра в 21.00 по бакинскому времени.