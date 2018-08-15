Гара Гараев: В матчах с БАТЭ удача не была на нашей стороне

Полузащитник агдамского «Карабаха» Гара Гараев прокомментировал ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против белорусского БАТЭ в Борисове (1:1, первая игра – 0:1), по итогам которого его команда выбыла из турнира.

«В целом, я считаю, мы провели удачный матч. Преимущество было на нашей стороне. Еще бы использовать свои голевые моменты… Забей Инносент Эмегара и Махир Мадатов в своих эпизодах, то все было бы иначе. Мы сделали все для успеха и выхода в плей-офф Лиги чемпионов и тем самым, гарантировали бы себе как минимум групповой этап Лиги Европы. Но не получилось. Ни в одной из двух встреч с БАТЭ удача не была на нашей стороне. Скорее, наоборот, она была на стороне соперника. Впереди у нас матчи плей-офф раунда ЛЕ. Вот там мы и должны реабилитироваться перед своими болельщиками», — заявил Гараев.

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