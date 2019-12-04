Галлюцинации Анны Акопян

Я уверен, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его гражданская супруга Анна Акопян не читали произведений прекрасного польского драматурга Славомира Мрожека. Уверен потому, что есть огромная масса свидетельств реального интеллектуального уровня этой парочки. Он, мягко говоря, не высок. И его явно недостаточно, чтобы понять смысл написанного классиками. И все же надеюсь, что кто-то в окружении Пашиняна и Акопян объяснит им смысл изречения Мрожека: «Мне сложно считать вас партнером по дискуссии, потому что у вас галлюцинации».

Итак, гражданская супруга премьер-министра Армении пригласила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву посетить оккупированные РА территории нашей страны. Одного этого предложения достаточно, чтобы понять, сколь запущена болезнь мадам Акопян, в мире каких галлюцинаций она витает. По сути, перед нами предстал живой прототип Эллочки Щукиной, которая, как ей казалось, «заочно конкурировала с дочерью миллиардера Вандербильда», в том числе и посредством покупки шиншиллового палантина. Литературная Эллочка, как и вполне себе реальная Аннушка, не понимала комичности своих потуг.

Вынужден пояснить гражданской жене Воваевича, что ее статус, мягко говоря, не позволяет претендовать на то, чтобы на равных вести диалог с Мехрибан Алиевой. Мадам Акопян, будучи не только не законной, а гражданской женой Пашиняна, является к тому же всего лишь главредом одной армянской газеты, в которой ранее «блистал» Никол. Издание это пользуется дурной славой даже в РА. Соответственно, главреду газетенки известного толка негоже выступать в роли стороны, отправляющей приглашение первому вице-президенту Азербайджана.

В мире, к счастью, есть немало действительно солидных изданий, с главредами которых Мехрибан Алиева уже говорила и еще поговорит в рамках интервью им. Замечу также, что Анна Акопян, прежде чем озвучивать приглашение, задумалась бы о том, посещал ли кто-либо из руководителей какой-либо страны оккупированные территории Азербайджана. Ответ могу дать уже сейчас — никто не посещал. И данный факт также свидетельствует о том, что главреду «Айкакан жаманак» стоит уже отличать реальный мир от мира собственных галлюцинаций.

И еще. Мехрибан Алиева, как и все тысячи граждан Азербайджана, обязательно приедет в Нагорный Карабах. Это наши земли и нам не нужны чьи-либо приглашения для посещения своей Родины. Другое дело, что пока там живут захватчики, оккупанты. Но, все это временное явление. И именно пониманием данного очевидного факта я и объясняю нервозность и алогизм заявления мадам Акопян. И тут нужно объяснить, с чего это вдруг так возбудилась жена Воваевича, а в унисон с нею и некоторые СМИ РА.

«Несколько дней тому назад Мехрибан Алиева в своем телеграм-канале написала, что ее мечта — послушать мугам (один из жанров традиционной азербайджанской музыки – ред.) в Карабахе. Хочу пригласить ее в Карабах, она может быть нашей гостьей, мы знаем, как принимать гостей. Мы можем обеспечить мугам, она может послушать, выпить чаю. Это приглашение, и я сама готова посетить Баку, если мое приглашение будет принято», — заявила Аннушка, которая пока еще не пролила подсолнечное масло.

Главреду «Айкакан жаманак» только и остается, что следить за выступлениями Мехрибан Алиевой, изыскивая в них «повод» для напоминания о себе. Но, она должна была бы знать, что лучший чай подают в Баку, а лучший мугам звучит в Азербайджане. И именно Мехрибан-ханум является инициатором создания и президентом Международного фестиваля «Мир мугама» в Баку. Так что, если мадам Пашинян хочет услышать настоящий мугам, в исполнении артистов из самых разных стран, то желательно ей более конкретно озвучивать свою просьбу.

Пока же, приходиться заочно возражать Мрожеку и оппонировать с той, что страдает галлюцинацией. «Но если Мехрибан Алиева под желанием послушать мугам в «Арцахе» (кавычки наши-ред.) подразумевает войну, то заверяю, что эта мечта останется неисполнимой. Если они начнут войну, то, вероятно, появятся новые территории, где слушать мугам станет мечтой», — отметила Акопян. Такой себе монолог той, которую давно уже не удостаивают ответом. Искать логику в этом наборе слов столь же сложно, как пускаться в поиски черной кошки в темной комнате.

Аннушка, вроде бы пытаясь выступить в роли сторонницы мира, в итоге делает заявления, как ей кажется, воинственные, на самом же деле просто смешные. Аналогичен, замечу, и тон рассуждений журналистов издания «Лрагир», которое, получается, стало бесплатным приложением к «Айкакан жаманак». А тем временем, ведущая программы на российском телеканале НТВ высмеяла премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с фотографированием последним подписей под документом, принятым в Бишкеке по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Она, обратив внимание на то, что Пашинян снимает на свой мобильный телефон подписанные им самим документы, сказала: «Он переживал, сколько «н» написал в слове «единая» – две или три…». Такое вот отношение к себе заслужил муж мадам Акопян. Именно заслужил. Парнишка долго шел к «успеху». И сам же себя ставил в глупое положение. Ведь, Воваевич, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос журналиста о том, почему он фотографировал документы на саммите ОДКБ, сказал, что снимал на мобильник подписи лидеров, уже разместил фото на своей странице в «Фейсбуке» и таким образом он «раскручивает» Организацию.

Ту самую ОДКБ, состоя в членах которой, РА пыталась устроить бунт, но в итоге вынуждена была смириться с тем, что новым генсеком Организации стал представитель Беларуси. Остается пожелать Николу и дальше совершенствоваться в роли человека, чьи слова и поступки вызывают смех и посоветовать ему углубленно изучать вопрос раскрутки кого-либо. Например, мадам Акопян. Ведь, премьерство не вечно, рейтинг Пашиняна падает, ему пророчат позорный уход с политической сцены уже и в РА, так что дуэт Никол и Анна вполне может колесить с гастролями по миру, рассказывая комические куплеты.

А Азербайджан будет укрепляться, Превосходство нашей страны над РА уже всестороннее — экономическое, демографическое, в мощи армии. Плюс, Азербайджан усилил свою значимость для всех мировых центров силы — США, Китая, ЕС, России. А Армения? Она как была, так и остается государством-изгоем, две из четырех границ которой находятся «на замке». Даже в тех союзах, в которых состоит РА, авторитет Азербайджана выше ее собственного. Речь идет об ОДКБ и ЕАЭС. Таковы реалии РА. О которых не хочет вспоминать Анна Акопян. Она предпочитает жить в мире собственных галлюцинаций.