Gallup: Азербайджанцы счастливее грузин и армян

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup.

Опрос был проведен в 143 странах мира. Вопросы были связаны с позитивными и негативными эмоциями, которые испытывали респонденты в день, предшествовавший общению с социологами. Их спрашивали о том, довелось ли им смеяться или улыбаться в этот день, чувствовали ли они себя отдохнувшими, чувствовали ли счастье или иные позитивные эмоции.

Азербайджан занял 90-ю позицию в рейтинге счастья. Грузия заняла в рейтинге 119 место, а Армения – 116-ю позицию.

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup.

Опрос был проведен в 143 странах мира. Вопросы были связаны с позитивными и негативными эмоциями, которые испытывали респонденты в день, предшествовавший общению с социологами. Их спрашивали о том, довелось ли им смеяться или улыбаться в этот день, чувствовали ли они себя отдохнувшими, чувствовали ли счастье или иные позитивные эмоции.

Азербайджан занял 90-ю позицию в рейтинге счастья. Грузия заняла в рейтинге 119 место, а Армения – 116-ю позицию.

| 2019-04-27T14:33:15+00:00 27 апреля 2019, 18:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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