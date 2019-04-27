Gallup: Азербайджанцы счастливее грузин и армян

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup.

Опрос был проведен в 143 странах мира. Вопросы были связаны с позитивными и негативными эмоциями, которые испытывали респонденты в день, предшествовавший общению с социологами. Их спрашивали о том, довелось ли им смеяться или улыбаться в этот день, чувствовали ли они себя отдохнувшими, чувствовали ли счастье или иные позитивные эмоции.

Азербайджан занял 90-ю позицию в рейтинге счастья. Грузия заняла в рейтинге 119 место, а Армения – 116-ю позицию.

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup.

Опрос был проведен в 143 странах мира. Вопросы были связаны с позитивными и негативными эмоциями, которые испытывали респонденты в день, предшествовавший общению с социологами. Их спрашивали о том, довелось ли им смеяться или улыбаться в этот день, чувствовали ли они себя отдохнувшими, чувствовали ли счастье или иные позитивные эмоции.

Азербайджан занял 90-ю позицию в рейтинге счастья. Грузия заняла в рейтинге 119 место, а Армения – 116-ю позицию.