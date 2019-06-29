Главу внешнеполитического ведомства Испании не так поняли

В МИД РФ полагают, что инцидент с высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля относительно России исчерпан, сообщает РИА Новости.

В беседе с изданием Periodiсo в мае Боррель, отвечая на вопрос о геополитических вызовах, стоящих перед ЕС, назвал Россию «старым врагом». По его словам, Россия вновь заявляет о своем присутствии в мире и «превращается в угрозу». В конце мая посла Испании Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России из-за этих недружественных высказываний Борреля.

Боррель новом интервью Periodiсo объяснил свои слова о России, отметив, что «русские не так это поняли», а он «сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР». Исполняющий обязанности главы МИД Испании заключил, что в отношениях с Россией «все нормализовалось, у нас нет никаких проблем».