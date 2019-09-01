Гаджиев: В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации со стороны Армении

В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации со стороны Армении.

Об этом написал на своей странице в Twitter заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«1 сентября 1939 года — самый трагический эпизод в истории человечества, когда началась Вторая мировая война. В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации, аннексии, аншлюса со стороны соседней Армении, присущей Второй мировой войне, что вновь было продемонстрировано недавно руководством Армении», — написал Гаджиев.

| 2019-09-01T16:15:28+00:00 1 сентября 2019, 18:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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