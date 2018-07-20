Гаджибала Абуталыбов в ответе за строительство без Генплана

18 июля Госкомитет по градостроительству и архитектуре сообщил о своем намерении организовать вместе с компанией Boston Consulting Group (BCG) процесс разработки Генплана Баку в два этапа.

«На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира. На втором этапе будет дорабатываться Генплан столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе.

После согласования Генплана с соответствующими госорганами и проведения общественных обсуждений документ будет представлен для утверждения в Кабинет министров. Новый Генплан будет рассчитан на 20 лет», — говорится в заявлении Госкомитета (haqqin.az).

Напомним, что отсутствие Генплана не мешало строительству многочисленных новостроек.

«Зеркало» решило выяснить, как при отсутствии Генплана проводились строительные работы в городе Баку?

Ответ на этот вопрос мы попытались получить у руководителя пресс-службы Исполнительной власти Наили Мамедовой. Однако, к сожалению, наши попытки связаться с руководителем пресс-службы не увенчались успехом.

Тогда мы решили обратиться к адвокатам – специалистам в области жилищного права.

«В условиях отсутствия Генерального плана гражданам приходилось обращаться в органы исполнительной власти за разрешением на строительство жилья на территориях, которые ранее были отведены под жилищное строительство.

Правда, чиновники исполнительной власти также выдавали разрешение на проведение строительных работ на территориях, на которых не разрешается строительство жилья. Но, к сожалению, в Азербайджане еще не один чиновник не был наказан за предоставление незаконного разрешения на строительство жилья», — сообщил «Зеркало» адвокат Асабали Мустафаев.

«Привлечение чиновников к уголовной ответственности за предоставление разрешения на строительство в условиях отсутствия Генплана является очень проблематичным. Потому, что данное явление очень широко распространено в Баку», — сообщил «Зеркало» адвокат Фуад Агаев.

Однако, по мнению Агаева, бывший глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов должен ответить за снос домов в условиях отсутствия Генплана.

«Так Европейский суд по правам человека признал незаконным снос дома Нуриды Халиковой на территории парка «Зимний бульвар». А снос домов на этой территории осуществлялся на основании распоряжения главы исполнительной власти города Баку Гаджибалы Абуталыбова, который ссылался на несуществующий Генплан», — сказал адвокат «Зеркало».

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