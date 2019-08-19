Гаджибала Абуталыбов оказался прав…

16 августа 2019 года стали известны результаты проводимого Объединением жилищно-коммунального хозяйства Сабаильского района тендера по благоустройству склонов в поселке Баил Сабаильского района после завершения сноса 92 частных домов в связи с оползнями.

Победителем тендера стала ЖСК «Şa-İnşaat». Согласно договору, Объединение жилищно-коммунального хозяйства Сабаильского района после завершения сноса 92 частных домов в связи с оползнями выплатит ЖСК «Şa-İnşaat» на благоустройство вдоль склонов в поселке Баил Сабаильского района 250 тыс. манатов, сообщает АПА.

# неоднократно писало о проблемах жителей в зоне оползня: «Во всем виновен оползень» , «Кто несет ответственность за строительство домов в зоне оползня?» , «Должность поменялась, привычка осталась» и др. Интересно, что представители госструктур делали противоречащие заявления. Так, Абид Шарифов говорил, что «правительство работает над выдачей компенсации жителям домов в оползневой зоне», а бывший мэр Баку Гаджибала Абуталыбов безапелляционно заявил, что «ни о какой компенсации не может быть и речи, так как постройки незаконны». Прочитав информацию о том, что ЖСК «Şa-İnşaat» выделили средства на благоустройство, мы решили выяснить, а как компенсация, выплатили ее владельцам снесенных домов?

Как заявил # заведующий юридическим отделом Сабаильского муниципалитета Натик Кязимов, никто из пострадавших в результате оползня граждан так и не получил компенсации. «У жителей домов, расположенных в зоне оползня, нет никаких документов. Поэтому никакой компенсации им не полагается», — заявил он.

Однако, по словам инженера ЖЭУ №98 Насими Масмалиева, документы не у всех, но были. «У 10% пострадавших были документы, подтверждающие их право собственности. Но компенсацию и они не получили», — заявил он #.

«В Азербайджане нет закона, обязывающего государство помогать жертвам стихии. Поэтому во время стихийных бедствий, государственные органы власти заявляют, что они не обязаны помогать жертвам стихии, и что для этого существует страхование жилья. Но государство помогает некоторым жертвам стихийных бедствий. Так недавно жителям Шемахи, чьи дома получили повреждения в результате землетрясения, государство построило новое жилье. А ведь Закон «Об административном исполнении» требует от государственных органов власти одинакового отношения ко всем гражданам. Граждане, которые построили свое жилье на законном основании, должны обратиться в суд. В Азербайджане судебный процесс они наверняка проиграют. Но если обратятся в Европейский суд, то точно выиграют», — сказал член Коллегии Адвокатов Асабали Мустафаев.

P.S.: Дома — это не грибы после дождя: не заметить их невозможно. Без разрешения ИВ в этой зоне никто не смог бы построить не то, что дом, даже маленькую хибарку. Тем более, что ко всем постройкам были подведены вода, газ, свет, и люди в течение 15 лет исправно платили за коммунальные услуги. Но, Г. Абуталыбов, при котором как раз и были построены все эти дома, оказался прав…