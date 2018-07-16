Гадир Гусейнов показывает стопроцентный результат в Каталонии

В Барселоне проходит ХХ международный турнир Сан-Марти, в группу «А» которого заявились 120 игроков из 24 стран, среди них 12 гроссмейстеров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, честь азербайджанского спорта отстаивает гроссмейстер Гадир Гусейнов, который также является рейтинг-фаворитом турнира.

Турнир в Каталонии проходит по швейцарской системе в 9 туров.

После трех туров в группе «А» ХХ турнира Сан-Марти впереди Гадир Гусейнов, три очка также набрали — кубинцы Луис Лазаро Джименес Агуэро, Яссер Перез Кесада, Алексей Кардосо Фернандес, индиец Гуха Митраба и Хосе Эдуардо Алкантара Мартинес из Перу. На пол очка от лидеров отстают 15 шахматистов.

По результатам жеребьевки четвертого тура представитель Азербайджана сыграет белыми фигурами против Алексея Кардосо Фернандеса.

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