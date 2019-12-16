Гадик и шейтаны

Всемирная организация здравоохранения била во все колокола. В одном южном городе резко увеличилось число умирающих не от старости, а от смеха. А все, почему? Все потому, что местные чиновники и политики разного уровня давно решили вступить в заочную конкуренцию с комиками, сатириками и даже клоунами. В итоге, регулярно появлялись поводы для смеха над авторами рассуждений о влиянии «котлет Молотова» на градус революционной обстановки в городе. А как было реагировать на утверждения местных «Цицеронов» о том, что предыдущий оратор выступал в «своей ампуле»?

Глубинными знаниями в области истории терроризма, на стыке с темой образования, продемонстрировал давеча действующий член южногородского парламента. Он заявил, что теракты во всем мире совершают исключительно троечники. Он даже, как ему самому показалось, подвел под это «доказательную базу». Только вот никакой иной реакции, кроме смеха, он не дождался. Впрочем, так было с ним не впервые. Ведь именно этот господин однажды решил проявить себя патриотом и знатоком военного дела!

Это именно он однажды гордо заявил, что признаком растущей мощи южногородской армии является то, что солдаты из армии противника передвигаются в своих окопах пригнувшись. О том, что стоять в полный рост в любом окопе, любой армии является делом не только опасным, но и попросту глупым, этому мандато-владельцу изначально не объяснили. Зато, все эти знания он обрел позже, услышав много нового и интересного в свой адрес. Впрочем, как видим, это его не остановило.

Сколь красноречив будет этот господин, лишившись статуса депутата? Время покажет. Тут ведь раз на раз не приходится. Вон, живет в южном городе один умник. Зовут его Джалал Сардарович. Ранее он был известен, как большой специалист в области оболванивания бывшего коррупционера, а позже большого демократа, который однажды улетел в США, но обещал вернуться. Обещания своего он в итоге не выполнил. Но на его желаниях изрядно обогатились многие прохиндеи.

Джалал Сардарович гордо носил имя одного из них. Он давно устроил свою жизнь, отправил дочь в страну Туманного Альбиона. Ну а в южном городе он торчал потому, что кому-то нужно было играть роль политического скомороха. Вот он и старался. В итоге, от этого мыслителя жители южного города периодически слышали всякое-разное. Давеча, к примеру, Сардарович решил погрузиться в тему причин супружеской измены. Узнав об этом его погружении, южногородцы замерли, логично предполагая, что вынырнет он с какой-то сенсационной находкой.

И надо признать — Джалал-бек их не подвел. Он авторитетно изрек, что важнейшей причиной супружеской измены является плохой запах изо рта супруги потенциального гулены. Скольким дамам, познавшим горечь неверности супруга, он успел заглянуть в рот, у скольких из них дурно пахло изо рта — он не уточнял. Как не стал он углубляться в рассуждения о том, что делать дамам, у мужей которых изо рта стоит такой запах, что перебивает вонь известной местной мусорной свалки.

Главное ведь для этого господина напомнить о себе, вляпаться, а не войти в историю. С этой задачей он справлялся успешно и регулярно. Правда, конкурировать ему приходилось жестко. Ведь, в южном городе давно уже сформировалась каста господ, которые имитируют невменяемость, когда это не касается денежных вопросов. Одним из главных фаворитов этого бесконечного состязания был бывший мэр южного города Гадик Абуликович. О, это был настоящий мастер художественного слова!

Собственно, свое реноме он подтвердил давеча, вступив в дискуссию с несколькими духовными лицами из соседней страны. Изрядно шокировав их своим толкованием религии, он заявил, что вместо того, чтобы прогнать шайтана, надо превратить его в ангела и уменьшить количество шайтанов. Оторопевшие, но все еще вежливые духовные лица заметили, что сразу превратить шайтанов в ангелов не получится. Но, Гадик, блестя глазами и впав в привычный для себя транс, принялся утверждать, что надо именно сразу, а не медленно.

Естественно, данная беседа вызвала громкий смех в южном городе. Но, надо признать, Абуликович имел богатый опыт общения с шейтанами. Он им выдавал разрешения на строительство там, где строить было категорически нельзя. Причем, откаты он требовал сразу, не медленно. В итоге, за время своего пребывания на посту мэра южного города, он из обычного математика превратился в обладателя огромного состояния. Это как раз к вопросу о скорости превращения ангела в шейтана. Правда, смешно было самому Гадику. А тем, кто стал жертвой его чувства юмора, было совсем не до смеха.