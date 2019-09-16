Габуния прокомментировал свою ругань в адрес Путина

Грузинский журналист и бывший ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния рассказал, почему осыпал президента России Владимира Путина ругательствами в эфире. Свое мнение он озвучил в программе Post Factum на телеканале Mtavari Arkhi («Главный канал»).

Габуния назвал Путина «врагом Грузии» и заявил, что не «не хочет быть трусом», поэтому не боится высказывать свое мнение.

«Я не прощу, что Россия веками разрушала мою страну, а наши нынешние власти сейчас ей в этом помогают», -– сказал Габуния.

По мнению журналиста, среди правящей верхушки республики находятся люди, которые потакают Москве. При этом ведущий заявил, что ему стыдно жить в стране, которая так часто позволяет менять свои границы на карте.

«Пусть Путин знает, что мы не будем Россией, что «Грузинская мечта» (правящая партия) — это не вся Грузия. Я хочу быть свободным», — резюмировал Габуния. (gazeta.ru)