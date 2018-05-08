Габилю Велиеву зачитан приговор

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу главного редактора газеты «Gündəlik Bakı» Габиля Велиева.

Как сообщает Report.az на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова с защитной речью выступил второй адвокат обвиняемого Заур Ибадов. Адвокат попросил для подзащитного оправдательного приговора. Г.Велиев попросил у суда вернуть его семье арестованное имущество.

Суд удалился на совещание для вынесения приговора. По объявленному после совещания приговору, Г.Велиев был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Напомним, что прокурор попросил лишить его свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Отметим, что главный редактор газеты «Gündəlik Bakı» Габиль Bелиев был арестован в декабре 2016 года. По распространенной тогда отделом по связям с общественностью Службы госбезопасности информации, во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности, были задержаны главный редактор газеты «Gündəlik Bakı» Габиль Велиев, главный редактор газеты «Bizim dövr» Сурхай Алиев и его заместитель Хикмет Наджафли.

В информации говорилось, что вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием «рэкетских» изданий на территории Азербайджанской Республики, и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства.

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