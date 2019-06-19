Габала ждет жеребьевку ЛЕ, Нефтчи может сыграть в Испании, Сабаил – в Англии

Сегодня в Швейцарии пройдет жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу. Азербайджан в турнире представляют бакинские «Нефтчи», «Сабаил», а также «Габала».

«Нефтчи» в 1-м квалификационном раунде сыграет с молдавским клубом «Сперанца», а «Сабаил» встретится с румынской «Университатей» (Крайова). Матчи 1-го раунда состоятся 11 и 18 июля.

«Габала» же начнет свой путь со 2-го квалификационного раунда. «Радары» являются сеяными и могут сыграть с одним из следующих клубов:

«Легия» (Гданск, Польша)

Победитель пары «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Ла Флорита» (Сан-Марино)/«Энгордани» (Андорра)

Победитель пары «Олимпия» (Словения) – РФШ (Латвия)

Победитель пары «Брейдаблик» (Исландия) – «Вадуц» (Лихтенштейн»)

Победитель пары «Раднички» (Сербия) – «Флора» (Эстония)

«Нефтчи», в случае победы над молдавской командой во 2-м раунде, может сыграть с одним из следующих клубов:

Победитель пары «Динамо» (Минск, Беларусь) – «Лиепая» (Латвия)

«Эспаньол» (Испания)

Победитель пары «Лячи» (Албания) – «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

«Атромитос» (Греция)

«Арсенал» (Тула, Россия)

«Сабаил», в случае победы над румынским коллективом во 2-м раунде квалификации, может сыграть с одним из следующих клубов:

«Арис» (Греция)

«Эсбьерг» (Дания)

«Витория» (Португалия)

«Вулверхэмптон» (Англия)

Победитель пары «Гонвед» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва)

«Партизан» (Сербия)