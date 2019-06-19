«Габала», «Нефтчи» и «Сабаил» узнали потенциальных оппонентов по 2-му раунду квалификации ЛЕ

Сегодня в Швейцарии прошла жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Азербайджан в турнире представляют бакинские «Нефтчи», «Сабаил», а также «Габала».

«Нефтчи» в 1-м квалификационном раунде сыграет с молдавским клубом «Сперанца», а «Сабаил» встретится с румынской «Университатей» (Крайова). Матчи 1-го раунда состоятся 11 и 18 июля.

«Габала» же начнет свой путь со 2-го квалификационного раунда. «Радары» являлись сеяными при жеребьевке, и они начнут турнир матчем против победителя пары 1-го раунда «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Ла Флорита» (Сан-Марино)/«Энгордани» (Андорра).

«Нефтчи», в случае победы над молдавской командой в 1-м раунде, встретится с российским клубом «Арсенал» (Тула).

«Сабаил», в случае победы над румынским коллективом, во 2-м раунде квалификации может сыграть с победителем пары 1-го раунда «Гонвед» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва).

Кстати, в случае поражения в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» сыграет с проигравшим в паре «Шериф» (Молдова) – «Сабуртало» (Грузия).

Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.