«Габала» и «Кешля», несмотря на победы, попрощались с Лигой Европы

ФК «Габала» и бакинский ФК «Кешля» провели ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу. «Кешля» в Баку сумела обыграть «Бальцан» со счетом 2:1, но этого оказалось недостаточно для выхода во 2-й раунд, так как в первой игре наша команда уступила 1:4. «Габала» тоже сумела выиграть, забив один гол на выезде люксембургскому «Прогрессу» в Дифферданже (1:0). Но и «радарам» этого результата оказалось недостаточно, так как в домашней игре они уступили 0:2.

Таким образом, «Габала» и «Кешля» завершили свое выступление в ЛЕ.

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| 2018-07-20T00:03:17+00:00 20 июля 2018, 00:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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