G7 или G8 — зависит от Бориса Джонсона

Главным итогом встречи президентов Эммануила Макрона и Владимира Путина стало то, что зашла речь о возвращении России в «большую восьмерку» (G8). Как условие, Макрон отметил, что все «зависит от ситуации в Украине».

«Мы приняли к сведению, что американцы желают реинтегрироваться с Россией в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу», — приводит агентство Reuters слова источника.

Накануне Трамп во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. Позже телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации американского лидера сообщила, что он обсудил с Макроном по телефону приглашение РФ на саммит в следующем году. Встреча лидеров стран «Большой семерки» 2020 года запланирована в США.

В комментарии # политолог Ильгар Велизаде, сказал, что решение о возвращении России в G8 будет приниматься консенсусом.

«Так как путем консенсуса было принято решения ее оттуда исключить. Думаю, все страны, которые находятся в этом формате, могут поддержать это решение, тем более на фоне встречи Макрона и Путина», — сказал он.

По его словам, единственная страна, которая будет категорически против возвращения России в этот формат – это Великобритания.

«Борис Джонсон — антироссийский политик и поэтому он не захочет, чтобы Россия принимала участие в данном формате. А несогласия одной страны достаточно, чтобы перспективы возвращения России в данный формат были сильно под вопросом. Я не думаю, что Трамп или Макрон смогут повлиять на позицию Бориса Джонсона. Там есть и другие страны, которые могут возразить, например Канада. В целом, уже сама постановка вернуть Россию в список развитых стран мира, говорит о том, что ситуация меняется, и отношения, которые были в 2014 году в разгар украинских событий, не вечны», — подчеркивает политолог.

Как показывает многолетняя практика, конфликт интересов бывает сложным на тот момент, когда начинает зарождаться, потом он стареет, и интересы различных государств берут свое, считает Велизаде.

«Судя по всему, интересы крупнейших государств Европы и США взяли вверх над общим ценностным подходом, который был в момент принятия решения о лишении России участия в данном формате», — добавил он.

По словам политолога, нельзя сказать, что все страны в данном формате являются дружественными.

«Да, эти страны имеют общие позиции по принципиальным вопросам, но в то же время являются скрытыми или явными экономическими конкурентами. Например, сейчас мы наблюдаем торговые проблемы между странами ЕС и США, между Японией и США. Поэтому я думаю, что это условно дружественные страны. Это скорее диалоговый клуб крупнейших стран, где принимаются решения, которые влияют на судьбу мира. В этом смысле возвращение в этот формат даст возможность России участвовать на равных в диалоге между влиятельными государствами мира», — резюмировал он.