G20 будет бороться с пластиком

Министры стран G20 по экологии и энергетике договорились создать первую в мире международную структуру, которая позволила бы сократить пластиковый мусор, засоряющий мировой океан, отмечается в итоговом коммюнике встречи.

Как сообщает РИА Новости, каждая страна должна будет выработать свои меры борьбы и регулярно докладывать в новую структуру о результатах.

При этом в коммюнике не приводятся конкретные цифры сокращения пластикового мусора.

В коммюнике указана необходимость «стимулировать благоприятный круг для роста (экономики) и окружающей среды».

«Мы добились больших результатов. Мы приложим все силы, чтобы это нашло свое отражение на саммите «двадцатки» в конце этого месяца во имя решения глобальных проблем», — сказал на пресс-конференции после завершения форума министр экологии Японии Ёсиаки Харада.

Министры также подчеркнули важность энергетической безопасности в связи с атакой на танкеры в Оманском проливе. Как заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, «абсолютно все страны с этим согласились, это 100% результат».

«Двадцатка» понимает важность гарантий энергетической безопасности во избежание хаоса», — говорится в итоговом документе.

В ходе встречи обсуждались также увеличение инвестиций в разработку источников энергии с низким выбросом парниковых газов, стимулирование энергосбережения.

Встреча министров стран «двадцатки» по вопросам энергетики и экологии проходила в японском городе Каруидзава 15-16 июня.