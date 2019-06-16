Футбольный клуб «Нефтчи» осуществил очередной трансфер

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» осуществил трансфер ещё одного футболиста.

Как передаёт официальный сайт клуба, французский нападающий Стивен Жозеф-Монроз был подписан клубом на срок в 2 года. Двадцативосьмилетний форвард будет играть в команде под номером 28.

Предыдущим клубом Жозеф-Монроза была азербайджанская «Габала» (2017-2019). До этого французский нападающий играл в таких клубах как «Ланс» (Франция, 2008-2011), «Шатору» (2010), «Брест» (2015-2017), «Кортрейк» (Бельгия, 2011-2012) и «Генк» (2012-2015). Футболист становился обладателем кубка Бельгии (2013) и Азербайджана (2019), а также выступал в сборных U-18, U-19, U-20, U-21 Франции.

Отметим, что Жозеф-Монроз стал третьим футболистом, перешедшим из «Габалы» в «Нефтчи» после защитника Воислава Станковича и форварда Рауфа Алиева. Вместе с тем, в лагерь «чёрно-белых» вернулся полузащитник Дарио Фредерико.