Футболистам английского клуба запретили интернет

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил, что в отелях, где останавливается команда, блокируется Wi-Fi, чтобы игроки не отвлекались на видео-игры, передает «Советский спорт».

«Видео-игры — это нечто, к чему возникает пристрастие. Ты должен оградить футболистов от этого. Я делал то же самое, когда тренировал «Лейпциг». У нас возникали проблемы с тем, что игроки играли до трех часов утра в день матча. Мы блокируем Wi-Fi в отелях вечером, чтобы они не играли», – цитирует Хазенхюттля «Би-би-си».

Специалист также сравнил игры с наркоманией и алкоголизмом.