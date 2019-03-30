Футболистам английского клуба запретили интернет

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил, что в отелях, где останавливается команда, блокируется Wi-Fi, чтобы игроки не отвлекались на видео-игры, передает «Советский спорт».

«Видео-игры — это нечто, к чему возникает пристрастие. Ты должен оградить футболистов от этого. Я делал то же самое, когда тренировал «Лейпциг». У нас возникали проблемы с тем, что игроки играли до трех часов утра в день матча. Мы блокируем Wi-Fi в отелях вечером, чтобы они не играли», – цитирует Хазенхюттля «Би-би-си».

Специалист также сравнил игры с наркоманией и алкоголизмом.

| 2019-03-31T00:37:02+00:00 31 марта 2019, 03:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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