футболист «Габалы» Ивица Юнич остался в Тбилиси

Футболист азербайджанского клуба «Габала» Ивица Юнич, получивший травму в ответном матче с грузинским «Динамо» второго квалификационного раунда Лиги Европы, был прооперирован.

Об этом Report сообщил главный тренер регионального клуба Санан Гурбанов. 39-летний специалист добавил, что операция была успешно проведена в Тбилиси.

Гурбанов сказал, что у защитника обнаружен перелом кости лицевого черепа: «Юнич остался в Тбилиси. Врачи дадут информацию о его состоянии. Футболист как минимум месяц не сможет принять участие в матчах».

Отметим, что встреча завершилась поражением «Габалы» со счётом 0:3. Ивица Юнич на 37-й минуте матча столкнулся с товарищем по команде Расимом Рамалдановым, врачи унесли Юнича с поля на носилках, игрок был доставлен в больницу.