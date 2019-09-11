Футболист «Барселоны» получил суровый приговор

Полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной Турции Арда Туран, который принадлежит каталонской «Барселоне», приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщает ВВС.

По информации агентства, такой срок футболист получил за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение на человека.

В октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой известного турецкого певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.(Газета.ру)

| 2019-09-11T15:19:14+00:00 11 сентября 2019, 16:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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