Футболист «Атлетика» Адурис завершит карьеру по окончании сезона-2019/20

Испанский футболист «Атлетика» (Бильбао) Ариц Адурис объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2019/20. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Это взвешенное решение, и я очень рад возможности завершить карьеру в «Атлетике», — заявил 38-летний Адурис. — В грядущем сезоне я постараюсь принести как можно больше пользы клубу».

Сезон-2019/20 станет для Адуриса 12-м в составе «Атлетика», он провел за клуб 388 матчей, в которых забил 171 мяч и сделал 45 голевых передач. На данный момент Адурис является третьим бомбардиром в истории клуба и уступает Тельмо Сарре (333) и Даниэлю Руису (199).

В 2015 году Адурис выиграл Суперкубок Испании в составе «Атлетика», сделав хет-трик в первом матче против «Барселоны» (4:0). Адурис дважды становился лучшим бомбардиром Лиги Европы (2015/16, 2017/18), в сезоне-2016/17 он стал первым игроком в истории турнира, забившим пять мячей в одном матче («Атлетик» — «Генк» — 5:3).

Также Адурис выступал за испанские «Валенсию» и «Мальорку». В составе сборной Испании футболист провел 13 матчей и забил два мяча, он принял участие в чемпионате Европы 2016 года.