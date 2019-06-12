Футбол тревоги нашей…

«Президент говорил, если столкнетесь с чиновничьим произволом, дайте мне сигнал. Счет 1-5, и недовольных чередой поражений, призывающих к отставке руководства АФФА, арестовывают прямо на стадионе! Какой еще нужен сигнал? АФФА превращена в частную лавочку, футбол на глазах уничтожается! Уже 10 лет один и тот же чиновник выдвигается на пост главы футбольной ассоциации и безальтернативно избирается. Вот вам и произвол!»

Это я прочитал вчера поздно вечером в социальных сетях, когда на стадионе «Bakcell arena» очередная европейская команда громила нашу сборную. Не выдержав издевательства над любимой игрой (для ярых болельщиков это звучит почти как «над страной»), происходящей на зеленом поле, я полностью окунулся в виртуальный мир. Там были сотни и сотни тревожных отзывов.

«Нынешнее состояние азербайджанского футбола – это сплошные проблемы, — писал болельщик команды «Хазар», одной из самых титулованных клубов страны, который в 2016 году остановил свое участие в чемпионате. – Невозможно не видеть огромное отставание нашего футбола. Ситуация во всех дивизионах показывает, что нужны серьезные реформы. Чемпионат страны превращен в чемпионат столицы. В регионах от футбола почти ничего не осталось: кому нужны игрушечные лиги, где соревнуются районные команды? Фикция! Детский футбол в более плачевном состоянии. О национальной сборной вообще говорить не хочется. Будто она принадлежит не всей нации, а является собственностью кучки людей, собравшихся в федерации. Что за федерация? Как хотят, так и руководят, никто не требует у них отчета! На районных стадионах пасут коров. Это ли наше развитие? Дошло до того, что болельщики призывают бойкотировать игру национальной сборной. Почему? Причины хорошо известны тем, кто засел в АФФА и практически приватизировал ее, кто уничтожает наш футбол. Единственный путь возродить его – это распустить нынешний состав Исполкома федерации. Набрать туда людей понимающих, знающих игру».

“Руководство АФФА во главе с Ровнагом Абдуллаевым и Эльханом Мамедовым должны уйти в отставку, — поддерживает его житель Закаталы, утверждающий, что выражает общее мнение болельщиков всего района. – Потому, что за последние 11 лет АФФА лишила футбола большую часть Азербайджана. Тогда в чемпионате страны участвовали 14 команд, сейчас осталось восемь. Кроме «Габала», все находятся в Баку. Нет, это — чемпионат не страны, а Абшеронского полуострова. За 11 лет потрачены огромные средства на развитие футбола, на усиление национальной сборной. Чем можем гордиться? С годами становится хуже. Таков результат политики, проводимой АФФА. Потому, что руководители ассоциации далеки от футбола. Если за 11 лет люди не смогли достичь даже малейшего прогресса, должны покинуть свой пост. Они изгнали такого тренера, как Гурбан Гурбанов, на его место привели другого, кто, якобы, должен был обеспечить успешное выступление Азербайджана в ЕВРО-2020. И что? Вот она, наша реальность».

«Я болельщик с большим опытом, но давно не видел ни одного человека, который бы назвал состояние азербайджанского футбола удовлетворительным, — жалуется представитель фан-группы «Сектор 11». – Чемпионат проводим с 8 командами, футбол в регионах загублен, детско-юношеский футбол в еще худшем положении, национальная сборная продувает матч за матчем. Что еще нужно для того, чтобы с полным правом призвать руководство АФФА к отставке?».

Я выбрал три из сотни мнений, которые практически одинаковы, и, очевидно, справедливы. В стране уделяется спорту, в том числе самому популярному его виду — футболу, столько внимания, тратятся громадные деньги, организовываются крупные соревнования, чтобы умножить на международной арене славу Азербайджана. Так зачем же позволять группе людей, «засевших» в АФФА, транжирить эти средства, позорить имя страны унизительными, продолжительными поражениями?

Судя по всему, эти люди сами не понимают, что творят. Настойчивые призывы к отставке руководства АФФА звучат давно, в чем можно убедиться просматривая Youtube, Facebook, İnstagram, т.д. В Youtube есть видео, где после очередного поражения сборной в конце прошлого года журналист спрашивает у генсека АФФА Эльхана Мамедова:

— «Интересно: футбол погряз в проблемах, уходят главные тренеры, а в самой Ассоциации никаких изменений не происходит. Вы одна из основных фигур организации. Пока нет никаких движений, отставок. Выглядит абсурдно. В футболе, в системе есть проблемы, а управляющие остаются на месте.

— Это ваше личное мнение, — отвечает генсек. — Вам что-то может показаться абсурдом, но это не значит, что футбольное сообщество так же считает. По сей день в футбольном сообществе никто такого мнения не высказывал.

— Как? А в социальных сетях…

— Социальные сети мы не можем брать за основу. Есть футбольное сообщество, есть члены АФФА, опосредованные члены и т.д.»

Мне не известно, что такое «опосредованные члены» АФФА; не понимаю, почему в руководстве Ассоциации считают, что социальные сети – не в счет, тогда как сегодня иные президенты через Twitter управляют страной; не знаю, что за «люди в гражданском» производили аресты на стадионе, заставляя недовольных замолчать. Могу лишь предположить, что руководство АФФА каким-то образом причастно к этому. Зато уверен: арестовывая людей, обычных болельщиков, которые жаждут победы национальной сборной, требуют перемен, отчета о потраченных впустую государственных средствах (по сути, своих же денег), можно превратить их во врагов системы. Вот так и формируются противники системы. Когда родителю, требующему наведения порядка в школе, мстят тем, что его ребенка превращают в изгоя; когда больного, протестующего против взяточничества в здравоохранении, засуживают за клевету. Вместо того, чтобы прислушаться к их голосам, неважно, где они звучат.

Листая Интернет, я нашел одно фото, которое помещено ниже. Ему 16 лет. Тогда АФФА находилась в старом, бедном офисе, денег у нее было мало, стадионов – меньше. Сейчас у АФФА новый, богатый офис, средств много, стадионов – громадное количество. Но поменяй цифру «10» на снимке на цифру «26» — как будто вовсе не было этих 16 лет.