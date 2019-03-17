Функции Палаты надзора финансовых рынков и Госнефтефонда перейдут к Центробанку

Масштабные структурные реформы в финансовой сфере прогнозирует известный банковский эксперт Акрам Гасанов. Поводом послужило подписанное в начале прошлой недели в Париже соглашение между ЦБА и французским банком Rothschild & Cie. Вернее, не сам документ, а формат соглашения.

Несмотря на то, что соглашение подразумевает сотрудничество в сферах, подконтрольных Палате надзора финансовых рынков, структура не принимала участия в этом участия. Обстоятельство, предвещающее ее скорую ликвидацию, полагает эксперт.

Упомянутое соглашение оговаривает сотрудничество по трем стратегическим направлениям, говорится в сообщении Центробанка. Первое — это анализ текущей ситуации на банковском рынке Азербайджана и основных факторов, влияющих на него, а также оценка бизнес-модели ведущих банков. После этого будут подготовлены рекомендации и предложения для усиления финансовой устойчивости местного банковского сектора и завершения его реструктуризации.

Второе направление сотрудничества с французским банком — оценка межбанковского, долгового и капитального рынков, а также участников рынка, процедур и инфраструктуры, продуктов. Сюда же входит оценка возможностей участия местных банков на международных долговых и капитальных рынках. В рамках третьего направления будут рассмотрены существующие финансовые инструменты и рынки, перспективы их развития, роль финансовых институтов, а также возможности сотрудничества с международными клиринговыми и депозитарными организациями.

Эксперт Акрам Гасанов рассказал # о главных аспектах события:

— Первый аспект — политический, я бы сказал, геополитический. Многие считают, что мировые финансы управляются двумя семьями банкиров и финансовых магнатов – это Ротшильды и Рокфеллеры. Эти две династии делят сферы влияния во всем мире, в том числе США. Например, нынешний президент США Дональд Трамп считается ставленником Ротшильдов, а Хиллари Клинтон – Рокфеллеров. Причем, основные противоречия этих кланов в том, что Рокфеллеры – глобалисты, которые лишь используют США для своих целей, а Ротшильды – больше антиглобалисты, для которых центром мира являются Штаты.

Сейчас, конечно, Ротшильды на коне. В США президентствует их ставленник. Президент Франции Эммануэль Макрон также считается ставленником Ротшильдов. Кстати, хочу напомнить, что в начале 80-х гг. прошлого века банк Ротшильдов во Франции был национализирован социалистическим правительством Франсуа Миттерана, и даже несколько лет запрещалось создание банков с именем Ротшильдов. Но потом эта династия вернула свои позиции. Сегодня французский банк Ротшильдов — подразделение глобальной сети финансовых структур этой династии. И вот получается, что мы тоже будем под каким-то влиянием финансовых кругов дома Ротшильдов, поскольку Rothschild & Cie станет нашим основным консультантом.

Эксперт не видит в этом ничего плохого, полагая, что нашей стране, в конечном счете, надо делать какой-то выбор. А поскольку сегодня сильны Ротшильды, почему бы и нет? Антиглобализм Ротшильдов больше отвечает интересам страны, стремящейся сохранить свою независимость в рамках тех правил игры, которые выдвигают эти финансовые круги. Второй вопрос сугубо профессиональный, говорит собеседник:

— Я бы сказал, что этим соглашением наши финансовые структуры, наконец, признали отсутствие нужного уровня профессионализма и соответствующих кадров, которые могли бы справиться с проблемами финансовой системы.

Поэтому нужен внешний консультант, который помог бы нам справиться с этими проблемами. И вот поэтому заключен договор с Rothschild & Cie. Надеюсь, он будет полезным. Третий, самый важный вопрос — соглашение охватывает три направления. И эти направления связаны как с денежной политикой, так и с банковским регулированием и банковским надзором. Там даже больше моментов по банковскому регулированию и банковскому надзору. Если посмотреть на первое направление сотрудничества – это чисто банковское регулирование и банковский надзор, к денежной политике отношения не имеющий.

Все это — полномочия не ЦБА, а Палаты надзора финансовых рынков. Но со стороны Азербайджана этот важный документ согласует Центробанк. Палата финрынков не участвует, хотя большая часть согласованных вопросов входит в компетенцию этой структуры. Первое направление сотрудничества с Rothschild & Cie полностью относится к ведению Палаты. Это предвестник того, что, возможно уже скоро, произойдут серьезные структурные реформы в финансовой сфере.

Сегодня только ленивый не говорит о том, что Палата со своими задачами не справилась, а только усугубила положение финансового рынка страны. Там постоянно происходят какие-то изменения. После роспуска совета директоров и ухода Руфата Асланлы все руководство Палаты надзора финрынков лишь исполняющие обязанности. Постоянного руководства у этой структуры нет. А потому ее могут вовсе ликвидировать.

По свидетельству Гасанова, Палата финрынков не принимала участие в подписании соглашения, поскольку структура на пороге ликвидации. Собеседник полагает, что новый финансовый регулятор объединит в себе функции Палаты надзора и Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Единый финансовый регулятор будет осуществлять денежную политику, управление валютными резервами, банковское регулирование и банковский надзор.

— Сегодня денежная политика полностью за Центробанком, управление валютными резервами поделено между Центробанком и Госнефтефондом, а банковское регулирование и банковский надзор – в компетенции Палаты надзора. При этом видно, что в Госнефтефонде нет никакой необходимости. Те же задачи частично выполняет Центробанк. Причем, до создания ЦБА всеми валютными резервами страны управлял главный банк и его полномочия могут быть восстановлены. То же самое можно сказать о банковском регулировании и банковском надзоре.

Думаю, восстановление прежних функций Центробанка является единственной причиной того, что в подписании соглашения по широкому спектру вопросов, имеющих отношение также к Палате и Госнефтефонду, участвовал только ЦБА. Скорее всего, в ближайшее время в рамках структурных реформ мы станем свидетелями такого шага. К вопросу о том, почему единым финансовым регулятором должен быть именно Центробанк? Во-первых, это конституционная структура. И потом во всех странах действуют центробанки, поскольку они являются частью мировой финансовой структуры. Другой вопрос, конечно, кадровый. Не думаю, что обновленным Центробанком будет руководить нынешний глава ЦБА Эльман Рустамов. Тем более, что уже через год истекает срок его полномочий. Скорее всего, уже скоро у ЦБА появится новый руководитель, но мы всегда будем помнить, что соглашение с Ротшильдами подписал именно он.