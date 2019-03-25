«Фу, как некультурно!»

Дети — цветы жизни, будущее страны, опора в старости для родителей и так далее. С этими высказываниями не согласиться невозможно. Именно поэтому необходимо правильно построить, сваять, воспитать это будущее. В современном мире вопрос воспитания достаточно спорный момент. Ребенок — всегда зеркальное отражение того комьюнити, в котором растет, так сказать, варится. Часто ли вы видите детей, которые хамят старшим, грубят учителям, отвечают родителям, устраивают публичные истерики? Сегодня подобное поведение, к сожалению, больше обыденность, чем редкость. Современный культ ребенка создает условия для вседозволенности. Возможно, в этом виноваты участившиеся случаи долгого отсутствия детей, бесплодие. Родители, получив долгожданного ребенка, растят его в условиях избалованности. А эта невзыскательность в свою очередь бьет не только по окружающим, но и по самим родителям в будущем. Однако, если в случае с родителями, излишне балующими своих чад, можно сказать «так вам и надо», то невоспитанное поведение ребенка в обществе чужих людей (родственников, воспитателей, учителей) это недопустимо. Но кто же виноват в этом?

Некоторые утверждают, что во всем виновато телевидение, сериалы, молодежные фильмы, поощряющие дерзкое поведение, интернет с его неиссякаемым «кладом» всяких пранков, шуток, розыгрышей. Возможно, частично это и так, если бы не одно «НО!».

Совсем недавно в общественном транспорте мы столкнулись с такой картиной: мать с ребенком среднего школьного возраста (9-10 лет) заняли два сидячих места. Когда на очередной остановке в автобус зашла пожилая женщина, ребенок пытался встать и уступить ей место, мать тихо, но строго сказала сыну: «сиди, не дергайся». Другой случай, уступаешь место пожилой женщине с ребенком 10-12 лет, она сажает своего (скорее всего) внука и, при этом, ждет, когда очередной представитель молодежи уступит место еще и ей самой. Таким образом, дети растут с мыслью, что все окружающие им должны уступать, пропускать вперед. Это ли не показатель воспитания?

Кавказ всегда и везде славился уважением к старшим. Сегодня мы теряем эту прерогативу с большой скоростью. Молодые люди 18-20 лет уже не встают, чтобы уступить пожилым людям, беременным и женщинам с детьми. Жаловаться смысла нет, мы сами во всем виноваты. Именно мы не учим ребенка, что бросать мусор на улице нельзя, а можно и нужно донести его до урны, мы не объясняем, что к старшим нужно проявлять почтение, мы не говорим, что хамить учителю недопустимо. К сожалению, именно мы не воспитываем в детях правильные приоритеты.

Блогер и бизнес-вумен Татьяна Ким еще и многодетная мать. Если посмотреть ее страницы в социальных сетях, можно увидеть, как ее дочери послушно ведут себя. Девочки (у Татьяны три дочери: двойняшки Мишель и Леона 9 лет и Мелани 1,8 год) чистоплотны, дружны и восхищают своим воспитанным поведением. В интервью # Татьяна говорит, что так дети себя ведут и в повседневной жизни, а не только на камеру.

«Многие мамы мне пишут восторженные отзывы о том, как мои девочки убираются и помогают мне по дому. Девушки спрашивают, как мне это удается, тогда, как они не могут никак приучить ребенка к аккуратности. Вы знаете, я не та сладкая, волшебная мама-принцесска, которая волшебными руками и губами может объяснить ребенку «так не надо, ая-яй, надо так».

Я мама- строгач, «сделал дело-гуляй смело», «какой привет-такой ответ», моя схема — кнут и пряник. Уборка, глажка своей школьной формы, мытье посуды — все это как 2+2. Не сделала- штраф: ничего не получишь. Если я сказала, нет, значит, нет. Раз дашь слабину и все, потекло-поехало. Дети не дураки, сразу все просекают. Попытку, когда-то со мной пререкаться, я пресекла сразу. В подъезде они со всеми здороваются. Ну, а уважение к своей бабушке — это главное», — говорит блогер.

По ее словам, в воспитании нельзя упускать время, надеясь и откладывая все на потом. Потом может быть слишком поздно.

«Конечно, воспитание формировалось не за один день. Этот режим я применяю с 2-х лет старших дочерей, с тех самых «убери игрушки за собой». Меля с года, еще сидя, начала убирать игрушки и мусор. Конечно, было дело, приходилось заставлять. Мне как-то не хочется , чтобы мои дети выросли моральными свиньями», — отмечает Т.Ким.

Если применять кнут, говорит Татьяна, необходимо выделить время и для пряника.

«Я покупаю им игрушки и вожу в рестораны. Сейчас уже достаточно моего молчания и строгого взгляда. Но раньше бывало и крикну и шлепну. В 9 лет уже ремня давать — то поздно. Для всего свое время, конечно. И сегодня по отношению, заботе, ласке и любви детей ко мне – они, втихаря мне шоколадки и яблоки в сумку кладут, и записки о своей любви подбрасывают — я вижу, что делаю все правильно. Им в этой трудной жизни жить, и я должна в них закалить характер и воспитать уважение», — отмечает Татьяна Ким.

Психолог Айнур Гаджиева в комментарии # говорит, что воспитание — залог успеха для любого человека, который хочет добиться высот в карьере и заслужить уважение в определенных кругах. «Поведение невоспитанного не соответствует принятым в обществе нормам этикета и взаимодействия. Для такого ребенка характерны частые истерики, протесты, капризы, отказы, неустойчивость эмоциональных состояний, игнорирование потребностей окружающих, а также неумение устанавливать продуктивный контакт, сохранять субординацию, как со сверстниками, так и с взрослыми. Своими поступками он может поставить в неловкое положение родителей. Многие задумываются, что делать, если ребенок невоспитанный, но немногие способны увидеть причину такого поведения в себе.

Обвинять ребенка и злиться на него — самое легкое. А родители постоянно ищут виновных на стороне, не удосужившись, открыто говорить с ребенком и выяснять причины его поведения.

Хотя, здесь есть множество нюансов. В психологии невоспитанность — признак нарушения социальных норм. Часто она является признаком личностного кризиса. Это своего рода бунт, которым ребенок пытается привлечь к себе внимание мира, сигнализируя, что не все в порядке. Сегодня все чаще родители обращаются к специалистам — психологам, психоаналитикам. К сожалению, нередко натыкаясь на псевдо-специалистов, родители не лечат своего ребенка, а наоборот — калечат.

В любом случае залог успеха в воспитании ребенка — усилия родителей. Если ребенок грубит, перечит — это уже сигнал того, что родители что-то упустили в воспитании ребенка. А ведь дальше будет только хуже», — говорит А.Гаджиева.

Педагог, школьный учитель по географии Салима Джаббарова считает, что чаще всего родители упускают момент, когда ребенок переходит от детской шалости к откровенному хамству. «Обратите внимание, если раньше ребенок боялся, что о его шалостях родители узнают на родительском собрании, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Часто родители приходят в школу, нетактично требуют объяснения у учителя: почему у ребенка плохие оценки, почему кто-то из педагогов посмел повысить голос на ученика. Потом критикуют учителей в вацап-группах, дома при детях. А те, видя и слыша все это, начинают чувствовать вкус безнаказанности. Ребенок думает, что был прав, нагрубив учителю, и родитель всегда будет на его стороне. Такого быть не должно. Да, все мы люди, и человеку свойственно ошибаться и учитель не исключение. Но, когда родители при детях ругают учителей, ни о каком уважении со стороны ученика не может быть и речи», — с сожалением выразила свое мнение педагог.

Как же бороться с этим и что делать, когда вы столкнулись с проблемой?

Первым делом, говорит Айнур Гаджиева, нужно начинать с себя. «Бить ребенка — смысла нет. Он поймет, что единственное наказание за недопустимое поведение — физическое насилие. Позже, он может начать применять его в отношении более слабых: животных, детей младшего возраста и, не исключено, что родителей, когда те состарятся. Есть прекрасная английская поговорка: не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Все равно они будут похожи на вас. И это на самом деле так. Не материтесь, не злословьте, не сплетничайте при детях, не пытайтесь гнев на супруга/супругу спроецировать на детей и не показывайте им своего конфликта. Полноценный гражданин тот, кто либо приносит пользу социуму, либо не вредит ему, либо — в идеале — и то и другое вместе. Мусорить на улицах, конфликтовать, кричать, капризничать — все это далеко от понятия культурного человека. И чем быстрее родитель поймет это сам, тем легче ему будет внушить это своим детям. Вот так просто и сложно одновременно», — подытожила психолог.

Писатель Леонид Пантелеев в своей книге «Наша Маша» писал:

«В свое время «хорошее воспитание» и в самом деле было уделом привилегированных. У «простых» людей не было для этого ни времени, ни лишних денег. Не было и соответствующих традиций».