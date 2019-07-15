ФСБ требует продлить арест украинских моряков

Следователи из ФСБ ходатайствуют о продлении ареста задержанных в Керченском проливе украинских моряков еще на три месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в документе обозначены увеличение сроков ареста для Артеменко А.А., Сороки В.В. и Эйдера А.Д. до 26 октября 2019 года. Еще двум морякам предлагают увеличить срок ареста до 24 октября 2019 года.

Адвокат Николай Полозов рассказал, что всех 24 задержанных моряков из Украины обвинили в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Кроме того, суд скоро займется рассмотрение поданного ходатайства о продлении сроков ареста.