ФСБ предотвратила теракт, который планировал совершить член ИГ

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член «Исламского государства», сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.
Отмечается, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.
При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Силовики и гражданское население не пострадали, уточняется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
| 2019-06-26T11:51:32+00:00 26 июня 2019, 13:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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