ФСБ предотвратила теракт, который планировал совершить член ИГ

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член «Исламского государства», сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.