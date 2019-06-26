ФСБ предотвратила теракт, который планировал совершить член ИГ

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член «Исламского государства», сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.
Отмечается, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.
При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Силовики и гражданское население не пострадали, уточняется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.