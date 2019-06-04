ФСБ потребовала у «Яндекса» доступ к перепискам россиян

Федеральная служба безопасности попросила компанию «Яндекс» предоставить ключи шифрования переписки пользователей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник.

Уточняется, что сотрудники ФСБ хотели получить доступ к данным «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Диска». Как пишет издание, они направили соответствующее требование «Яндексу» несколько месяцев назад.

Как отмечается, компания могла представить ФСБ в течение пяти дней ключи, так как их сервисы находятся в реестре организаторов распространения информации.

Однако, по данным источника, «Яндекс» до сих пор этого не сделал.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать данную информацию, заявив, что компания «работает в полном соответствии с действующим законодательством».