ФСБ подверглась хакерской атаке

Русская служба «Би-Би-Си» сообщила о хакерской атаке, результатом которой стало хищение 7,5 терабайт информации, принадлежащей российским спецслужбам и их подрядчикам.

Атака на «Сайтэк», компанию-подрядчика российских спецслужб, произошла 13 июля. Хакеры оставили на главной странице сайта доказательство взлома – улыбающуюся рожицу.

Аналогичная картинка была опубликована пользователем «Твиттера» – предположительно, хакером или хакерской группой 0v1ru$.

Похищенные документы были направлены нескольким изданиям, хакеры не выступили с заявлениями.

Согласно опубликованным документам, ФСБ РФ активно действует в Интернете. В частности, занимается слежкой за пользователями соцсетей, исследует уязвимость торрентов и пытается выявить пользователей браузера Tor, позволяющего анонимно пользоваться Интернетом.

Утечки чувствительной информации, принадлежащей российским госструктурам, не приводили к серьезным политическим последствиям в России.

Россия относительно мало интересует хакеров, пытающихся получить доступ к государственным секретам.