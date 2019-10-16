ФСБ: почти 5,5 тыс. россиян примкнули к террористам за рубежом

В ФСБ сообщили, что почти 5,5 тыс. россиян выехали за рубеж и примкнули к террористическим организациям для участия в боевых действиях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора российской спецслужбы Александра Бортникова.

Как отмечается, в отношении почти 4 тыс. граждан возбуждены уголовные дела.

По словам Бортникова, из вернувшихся в Россию 337 боевиков 32 были арестованы, 224 осуждены.

В настоящее время правоохранительные органы собирают доказательства против остальных сторонников террористов.