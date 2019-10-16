ФСБ: почти 5,5 тыс. россиян примкнули к террористам за рубежом

В ФСБ сообщили, что почти 5,5 тыс. россиян выехали за рубеж и примкнули к террористическим организациям для участия в боевых действиях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора российской спецслужбы Александра Бортникова.

Как отмечается, в отношении почти 4 тыс. граждан возбуждены уголовные дела.

По словам Бортникова, из вернувшихся в Россию 337 боевиков 32 были арестованы, 224 осуждены.

В настоящее время правоохранительные органы собирают доказательства против остальных сторонников террористов.

| 2019-10-16T12:51:48+00:00 16 октября 2019, 13:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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