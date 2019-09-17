ФСБ и МВД России выявили террористические ячейки в 17 регионах

Сотрудники ФСБ и МВД России выявили в 2019 году законспирированные ячейки террористов в 17 регионах страны, заявил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных.
«Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ* на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», — сказал Ильиных в опубликованной в журнале «Полиция России» статье «Не допустить ненависти и вражды».
Всего за первое полугодие 2019 года, добавил он, совместно с ФСБ России выявлено 972 преступления террористического характера.(РИА Новости)
| 2019-09-17T10:38:07+00:00 17 сентября 2019, 12:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss