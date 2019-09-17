ФСБ и МВД России выявили террористические ячейки в 17 регионах

Сотрудники ФСБ и МВД России выявили в 2019 году законспирированные ячейки террористов в 17 регионах страны, заявил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных.

«Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ* на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», — сказал Ильиных в опубликованной в журнале «Полиция России» статье «Не допустить ненависти и вражды».