ФСБ хочет оставить Пола Уилана под арестом еще на три месяца

ФСБ России попросила суд продлить на три месяца арест бывшего американского морпеха, которого обвиняют в шпионаже.

Об этом сообщило во вторник информагентство «Интерфакс».

Пол Уилан, который имеет американский, британский, канадский и ирландский паспорта, был задержан в номере московского отеля 28 декабря и обвинен в шпионаже.

Он отвергает предъявленные ему обвинения. В случае признания виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Предполагалось, что Уилан будет находиться под арестом до 28 мая, пока следователи изучают его дело. Теперь ФСБ просит оставить его под арестом до конца августа, сообщил «Интерфакс».