ФРГ и Франция пытаются сблизить позиции России и Украины

После встречи германская сторона сообщила, что переговоры закрепили позитивные сдвиги, наметившиеся недавно в ситуации на востоке Украины, участники переговоров рассмотрели шаги по выполнению минских соглашений, начиная с установления режима прекращения огня. По итогам встречи, стороны решили продолжать переговоры в так называемом «нормандском формате».

В Донбассе уже более пяти лет идут бои между пророссийскими сепаратистами и украинскими войсками. ФРГ и Франция с 2014 года пытаются посредничать между Москвой и Киевом. В то же время переговоры в «нормандском формате» в последние годы фактически прекратились. С тех пор как пост президента Украины занял Владимир Зеленский, усилились надежды на выход из тупика. 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.