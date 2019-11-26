Фреска с изображением Леды и Зевса в Помпеях впервые будет показана туристам

В Помпеях туристам впервые покажут дом с фреской, на которой изображены обнаженная Леда с богом Зевсом в облике лебедя. Об этом говорится в сообщении археологического парка.

Как отмечается, расположенный на улице Везувия дом открыли для посещения туристам после реставрации. Он принадлежал богатому горожанину.

Фреску со спартанской царицей Ледой и верховным богом Олимпа Зефсом обнаружили еще в ноябре 2018 года.

Согласно мифу, Зефс настолько был ослеплен красотой правительницы, что спустился на землю в образе лебедя, в результате их союза на свет появились Прекрасная Елена, Клитемнестра, близнецы Кастор и Поллукс.

Археологи считают, что хозяин украсил дом такой фреской для того, чтобы продемонстрировать свой высокий уровень культуры.

Помимо «Дома с Ледой и лебедем» к посещению также открыты комплекс центральных терм, а также дом золотых Купидонов. (gazeta.ru)