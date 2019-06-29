Французы могут перевести дух

Красный уровень метеопасности был отменен во Франции, однако в 79 департаментах по-прежнему установлен оранжевый уровень опасности, сообщила метеорологическая служба страны Meteo France.

Начиная с понедельника, во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на пятницу, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. В связи с аномально жаркой погодой в четырех французских департаментах был объявлен красный (самых высокий) уровень метеопасности.

«Жара не закончилась: красного уровня метеопасности больше нет, но 79 департаментов находятся на оранжевом уровне», — сообщается в Twitter метеослужбы. Ожидается также, что в субботу температура в Тулузе достигнет 39 градусов, в городах Ним и Лион — 38 градусов, а в Париже – 37 градусов по Цельсию.

РИА Новости