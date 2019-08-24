Французское вино вновь попало в немилость Трампа

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги, которых во Франции «ещё не видели», сообщает РИА Новости.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп заявлял, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

«Мне не нравится, когда Франция берет и начинает облагать налогами наши компании. Это очень нечестно. И если они это делают, мы будет облагать налогами их вино или что-то еще. Мы будет облагать налогами их вино так, как они этого еще не видели», — заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.