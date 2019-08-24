Французское вино вновь попало в немилость Трампа

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги, которых во Франции «ещё не видели», сообщает РИА Новости.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп заявлял, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

«Мне не нравится, когда Франция берет и начинает облагать налогами наши компании. Это очень нечестно. И если они это делают, мы будет облагать налогами их вино или что-то еще. Мы будет облагать налогами их вино так, как они этого еще не видели», — заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.

| 2019-08-24T09:26:54+00:00 24 августа 2019, 10:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss