Французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

Отмечается, что 72-летний француз отправился в путь в декабре, отплыв от Канарских островов, и за несколько месяцев добрался до Карибского бассейна.

«После 122 дней и 9 часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!», — сообщил путешественник (iz.ru)

Корабль-бочка Савена представляет собой цилиндрический контейнер длинной в 3 м и шириной в 2,10 м. Паруса у бочки нет. Судно изготовлено из толстой фанеры. Его вес — 450 кг. Внутри — койка, небольшая кухня, а также столик для морских карт и навигационного оборудования.

Ранее в апреле сообщалось, что незрячий японец Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан на небольшой яхте, подобное плавание состоялось впервые в мире (iz.ru)