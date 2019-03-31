Французский композитор обратился в ЕСПЧ по спору с Киркоровым

Французский композитор Кассаб Самир Жильберт Синуэ обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как в России суд отказался признавать одну из песен российского певца Филиппа Киркорова заимствованной, сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Подана жалоба в ЕСПЧ в защиту интересов французского композитора Кессаба Самира Синуэ, автора музыкальных произведений Helwa ya Baladi и Io Т’аmеrо, написанных для певицы Dalida»,— сказал Трунов (цитата по «Интерфаксу»).

Адвокат уточнил, что жалоба подана по части 1 статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство).

Ранее Синуэ обращался в Савеловский суд Москвы, в котором просил запретить исполнение песни «Шелковая нить», поскольку считал, что при ее создании «была переработана без согласия и разрешения автора» песня Helwa ya Baladi. Французский композитор требовал по 5 млн руб. от Киркорова, ООО «Первое музыкальное издательство» и Российского авторского общества, а также 360 тыс. руб. компенсации расходов на госпошлины и оказание юридической помощи.

Представитель Филиппа Киркорова настаивал, что песни «Шелковая нить» и Helwa ya Baladi являются совершенно разными, поэтому нарушения авторских прав нет, передает kommersant.ru.

Ранее другой французский композитор Дидье Маруаниподал с требованием обязать Киркорова выплатить ему 272 млн руб. за нарушение авторских прав. По версии французского музыканта, в композиции «Жестокая любовь», исполняемойп Киркоровым, присутствуют существенные заимствования из его песни «A Symphonic Space Dream».