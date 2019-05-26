Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»

Он напомнил, что комиссия, расследовавшая «российское вмешательство» в выборы в США, в результате так и не нашла доказательств какого-либо влияния Москвы на избирательные процессы другой страны. По словам депутата, хоть это и не было основной причиной введения санкций против России, однако повлияло на их продление.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? … не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией», — говорится в документе.