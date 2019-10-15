Французский депутат: Азербайджанские земли оккупированы Арменией

«Армения оккупировала часть азербайджанских земель».

Об этом Report заявил член группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальном собрании Франции депутат Гай Брикот (Guy Bricout).

Он сказал, что сделает все возможное для урегулирования нагорно-карабахского конфликта: «Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен. Я избран от оппозиционной партии. Однако сделаю все возможное для того, чтобы Франция приложила больше усилий и конфликт нашел свое решение».

Депутат отметил, что об Азербайджане во Франции знают за счет авторитетных международных мероприятий: «Во Франции больше говорят об Армении и французская пресса пишет больше об этой стране. Азербайджан связывают с такими крупными мероприятиями, как «Формула 1″ и другими. Реальную ситуацию по нагорно-карабахскому конфликту я осознал только находясь в Азербайджане».

| 2019-10-15T16:24:41+00:00 15 октября 2019, 18:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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