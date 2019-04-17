Французская страховая компания АХА пожертвует €10 млн на реставрациюсобора Парижской Богоматери

Французская страховая и инвестиционная компания АХА пожертвует €10 млн на реставрацию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вечером вспыхнул пожар. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном во вторник.

«АХА, которая традиционно оказывает благотворительную поддержку в сохранении культурного наследия Франции, внесет свой вклад в усилия по восстановлению собора Нотр-Дам, предоставив €10 млн кампании по сбору средств, начатой президентом Франции [Эмманюэлем Макроном]», — отмечается в заявлении.

Французские власти и бизнесмены, общественные организации, общества защиты исторических памятников начали сбор средств на восстановление собора.